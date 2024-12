Ilgiorno.it - "Stop ai danni". Parafulmine sul campanile

A settembre un fulmine aveva colpito ildella chiesa. La tempesta aveva causato ingentinella zona centrale di Canegrate e nella parte di via Redipuglia a ridosso della scuola. Il fulmine che ha colpito ilaveva colpito l’orologio, che si è fermato alle 3,45. Si è resa così necessaria un’importante operazione di messa in sicurezza. Ieri via Felice Gajo è stata interamente chiusa al traffico fino a tarda sera per consentire l’installazione di unsul. Un’operazione necessaria a proteggere uno dei simboli della comunità, riportandolo in piena efficienza. Ilè l’edificio più alto di Canegrate e il nuovorappresenta ora una sorta di protezione anche per i caseggiati in zona, sempre più a rischio. Nell’agosto del 2023 un’altra tempesta di fulmini aveva bruciato il programmatore delle campane e dell’orologio, il router wi-fi in sala stampa, la scheda dell’ascensore, del cancellone e del citofono della casa parrocchiale, la scheda dell’organo elettronico in chiesa parrocchiale, l’interruttore generale delle luci sull’altare, il computer in sala stampa, l’alimentatore del cancello in oratorio femminile e la cassa dell’impianto audio in chiesa parrocchiale, provocandoeconomici ingenti.