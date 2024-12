Nerdpool.it - Star Wars: Skeleton Crew – La recensione dei primi tre episodi senza spoiler

La galassia lontana lontana si prepara all’arrivo di un nuovo intrigante capitolo all’insegna di spade laser e misteri, questa volta lontano dai pianeti che abbiamo imparato a conoscere e con personaggi del tutto inaspettati. Ambientata nello stesso lasso di tempo di The Mandalorian,è l’ultimo tassello Disney+ dell’universoiano. La serie, scritta e ideata da Jon Watts e Christopher Ford, vede come protagonista Jude Law e uno scanzonato gruppo di ragazzi composto da: Ravi Cabot-Conyers, Ryan Kiera Armstrong, Kyriana Kratter e Robert Timothy Smith.Trama diUn gruppo di ragazzi scopre un segreto sul proprio pianeta natale quando, alla ricerca di risposte, si perdono in una galassia strana e pericolosa. Nel tentativo di tornare a casa, incontrano improbabili alleati e nemici, come il misterioso Joe Na Nawood (Jude Law), un Jedi (o forse no) che offre loro aiuto per tornare a casa.