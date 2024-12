Lettera43.it - Putin sarebbe coinvolto nella deportazione di bambini ucraini con aerei e fondi statali

Un rapporto dell’Università di Yale, sostenuto dal dipartimento di Stato Usa, denuncia l’uso die mezzi presidenziali russi per trasferire forzatamentedai territori occupati. Secondo la ricerca, 314 minoriro stati deportati in Russia nei primi mesi della guerra per essere «russificati». Il ricercatore Nathaniel Raymond sottolinea che si tratta di «un programma sistematico guidato dal Cremlino» e ha dichiarato che i risultati verranno presentati al Consiglio di Sicurezza Onu. Del rapporto ne racconta Reuters, che non è riuscita a verificare le informazioni.La Cpi ha già emesso mandati di arresto pere Maria Lvova-Belova accusandoli didi minoriLa Corte penale internazionale (Icp) ha già emesso mandati di arresto per Vladimire Maria Lvova-Belova, commissaria per i diritti deirussi, accusandoli didi minori, un crimine contro l’umanità.