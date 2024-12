Tarantinitime.it - Presentazione del libro “Storia del Grande Salento” di Lino De Matteis

Tarantini Time QuotidianoIl Centro Culturale Giuseppe Battista, in collaborazione con Oraquadra.info, Anteas Grottaglie e Maioliche Caretta, è lieto di invitare tutti gli interessati alladeldel” diDe.L’appuntamento è per venerdì 6 dicembre 2024 alle ore 18:30 presso la Biblioteca San Francesco De Geronimo, in via Karl Marx, 1 a Grottaglie – TA.L’opera di De, un’accurata ricostruzione storica deldalle origini ai giorni nostri, offrirà ai presenti l’opportunità di approfondire le radici culturali e sociali di questo affascinante territorio.Programma:Saluti: Ciro Marseglia, Presidente del Centro Culturale Giuseppe BattistaDialogano conDeCarla Sannicola, Sociologa – Istituto di Ricerca Consorzio AASTERLilli D’Amicis, Giornalista – Direttrice Oraquadra.