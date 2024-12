Oasport.it - Pattinaggio artistico: Daniel Grassl alle Finali Grand Prix nella fossa dei leoni. Grande palcoscenico per l’azzurro

Leggi su Oasport.it

Una sfida d’alto profilo.è pronto a disputare la sua seconda Finale del circuito ISUdella carriera.sarà infatti della partita in occasione dell’ultimo atto della rassegna itinerante, quest’anno in scena in quel di Grenoble (Francia) dal 5 all’8 dicembre 2024.Un contesto d’eccezione per l’allievo di Edoardo De Bernardis, bravissimo a strappare il pass conquistando la seconda posizione all’NHK Trophy e la terza al Finlandia Trophy, sfoderando delle prestazioni di rilievo, soprattutto nel segmento più lungo. I numeri, in fondo, parlano chiaro: in occasione delle due tappe infattisi è attestato nel libero sopra quota 180 punti, sfoderando tre salti quadrupli diversi – lutz, loop e salchow – e dimostrandoe sicurezza negli altri elementi, triplo axel compreso.