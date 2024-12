Quotidiano.net - Opportunità educative per i disabili, solo il 40% degli istituti è accesibile

Nella vitastudenti contà la scuola ha un ruolo fondamentale e, per questo, deve essere in grado di affrontare tutte le sfide dettate sia da una condizione dità intellettiva, la più frequente, sia da difficoltà motorie, comunicative e di autonomia. Nonostante i progressi ci sono ancora molti ostacoli da superare per assicurare una reale inclusione ai circa 338mila studentiche frequentano le scuole italiane, il 4,1% del totale. Il primo passo è cambiare il modello culturale, considerando chi ha unatà una persona le cui potenzialità, per esprimersi al meglio, devono trovare un contesto educativo adeguato, esattamente come per tutti gli altri studenti. Questo significa accoglierla in ambienti scolastici pienamente inclusivi. A partire dalla presenza di figure di supporto, come insegnanti di sostegno e assistenti all’autonomia, dal contrastare l’abbandono scolastico (gli studenti contà hanno meno probabilità di conseguire un diploma o una laurea rispetto ai loro coetanei senzatà) e dall’assicurare la totale accessibilità alle scuole rivedendo l’edilizia scolastica.