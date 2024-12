Tpi.it - Omicidio Giulia Cecchettin, Filippo Turetta condannato all’ergastolo: “Fu premeditato, esclusi stalking e crudeltà”. Gino Cecchettin: “Abbiamo perso tutti”

è statoper l’di: è questa la sentenza dei giudici della Corte d’Assise di Venezia arrivata nel pomeriggio di martedì 3 dicembre e letta dal presidente del Collegio Stefano Manduzio.È stata dunque accolta la tesi del pm relativa alla premeditazione del delitto, mentre sono state escluse le aggravanti dellae dello, quindi, è statoperaggravato dalla premeditazione, sequestro dina e occultamento di cadavere.In aula, al momento della sentenza, erano presenti sia, che è rimasto impassibile, che il padre di. “come società, io come essere umano mi sento sconfitto, come papà non cambia niente perché hotutto” sono state le prime parole del papà di