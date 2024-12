Amica.it - Natale 2024, se regali un libro non sbagli: i consigli di Amica (e dei librai)

, perché non regalare un bel? È un dono che rimane per sempre, soprattutto se è accompagnato da una dedica speciale. È un dono perfetto per familiari, amici, conoscenti e bambini. Èd è anche una buona idea per “risolvere” un invito last minute. Ma scegliere il titolo giusto non è sempre facile. Ecco allora per voi 50 e più libri suggeriti dae dai. I best seller da regalare aPer andare sul sicuro, in tutte le librerie i best seller vi accolgono sui ripiani vicino alla cassa senza bisogno di “presentazioni”. Così è più facile capire cosa può far piacere regalare o ricevere a. Tra i libri più venduti del momento, la scelta è ampia: La maestra del vetro di Tracy Chevalier (Neri Pozza), romanzo ambientato nella laguna veneziana, che racconta la storia lunga cinque secoli di una perlaia e dei suoi discendenti; Tatà di Valérie Perrin (E/O) con il mistero della zia morta due volte; Settembre nero di Sandro Veronesi (La nave di Teseo) con una vicenda tra vacanze, consumi culturali d’epoca che si complica con un delitto.