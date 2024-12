Museo di Capodimonte squadra più forte e nuova brand identità

Leggi su Ildenaro.it

ha una ‘’ finalmente più grande e più. Era dal secolo scorso che non si registrava un ingresso di personale qualificato così importante». Lo ha annunciato il direttore dele Real Bosco di Napoli , Eike Schmidt, presentando tutti gli ‘arrivi’ del 2024 (immissioni completate il 1 dicembre) e ladi marchio () dell’istituzione. «Un dato per tutti: siamo passati negli ultimi mesi da uno a sei funzionari storici dell’arte. In uncomeda un ventennio mancava un curatore dell’arte del Seicento, così come uno specialista che si occupasse del Gabinetto disegni e stampe, che custodisce i capolavori di Raffaello e Michelangelo, di fatto quasi sempre inaccessibile. Con l’arrivo di studiosi giovani e motivati ??il ??torna ad essere un centro di ricerca sulla storia e l’del Mezzogiorno e dell’Europa come confermano le nuove scoperte su Caravaggio a Napoli – ha sottolineato Schmidt – Anche la macchina amministrativa è quasi al completo.