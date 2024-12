Meloni | da norme Ue rischio automotive

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.55 L'Italia in Europa "chiede di rivedere quelleche rischiano di mettere in ginocchio l'industria europea dell' auto. Vanno usate tutte le tecnologie che servono ad abbattere le emissioni, senza chiusure ideologiche". Così la premierall'assemblea Alis, associazione delle imprese di logistica. "Non si può inseguire la decarbonizzazione al prezzo della desertificazione economica",aggiunge. Torna sulla vicepresidenza di Fitto alla Commissione Ue: "Incarico che conferma la ritrovata centralità dell'Italia nell'Ue".