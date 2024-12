Biccy.it - Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando nuove concorrenti del Grande Fratello

Leggi su Biccy.it

Ieri sera il, con l’ingresso di sei nuovi, ha preso una boccata d’aria ed è tornato sopra i due milioni di telespettatori (per l’esattezza: 2.226.000 telespettatori, pari al 17,5% di share); e le novità non sarebbero finite.Ascolti 2 dicembre, quanto ha fatto la 16esima puntata delhttps://t.co/zfSOUBUEKG #— BICCY.IT (@BITCHYFit) December 3, 2024delSecondo il sito televisivo gestito da Davide Maggio lunedì entrerà in Casa come concorrente, mentre secondo TvBlog a lei si aggiungerà pure. Le due conduttrici sono entrambe state due grandi protagoniste della quinta edizione delVip, quella vinta da Tommaso Zorzi e che ha visto partecipare pure Dayane Mello, la stessa che la produzione starebbe corteggiando pur di riavere in Casa.