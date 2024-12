Legge marziale Sudcorea | l’azzardo d’un presidente a rischio

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 3 dic. (askanews) – Non c’è l’ultimo test missilistico della Corea del Nord o ildi un nuovo test nucleare ordinato Kim Jong Un: dietro la proclamazione da parte delno Yoon Suk-yeol dellapare piuttosto essere una mossa esclusivamente a fini interni da parte di un leader sempre più impopolare e politicamente isolato. Lo dimostra il fatto che non solo il principale partito d’opposizione, il Partito democratico (che però è maggioranza all’Assemblea nazionale), ha condannato la mossa del, ma anche il suo Partito del potere del popolo ha definito la mossa come “sbagliata”. Yoon è apparso oggi in televisione e ha annunciato: “Proclamo lo stato di emergenza per sradicare le forze pro-Nordcorea e proteggere l’ordine costituzionale della libertà”.