Le uscite di Disney + a dicembre 2024

Anche+, come le altre piattaforme streaming, ha selezionato diverse novità per i suoi abbonati, nel corso del mese di. A seguire potete leggere una guida con i titoli dei prossimi arrivi insieme alle relative date. Star Wars, Skeleton Crew Si tratta di una novità assoluta del mondo di Star Wars: Skeleton Crew sarà disponibile dal 3con i primi due episodi (poi ci sarà un appuntamento a settimana ogni mercoledì). Al centro della storia ci sarà il viaggio di quattro ragazzi che fanno una scoperta sul loro pianeta apparentemente sicuro e iniziano un percorso verso una galassia strana e piena di rischi e pericoli. Nel corso di questa avventurosa spedizione, non mancheranno alleati e nemici e si ritroveranno a vivere esperienze più grandi ancora di quanto potessero mai immaginare.