Quotidiano.net - Le uscite di dicembre 2024 su Paramount +

Leggi su Quotidiano.net

Sulla carta, ledisu+ sembrano accontentare e soddisfare molti gusti. Tra le novità – sia a livello di serie che di contenuti legati al mondo del cinema – sono diversi i titoli in arrivo. Ecco la guida per rimanere aggiornati e sapere quando poter iniziare a seguire la propria proposta preferita. Zorro Si tratta di un vero e proprio debutto per questa serie che promette di affrontare e trattare il celebre personaggio in una maniera inedita. La versione del classico eroe prodotta da Le Collectiff, Blen Sur e France Television, è scritta da Benjamin Charbit, Noé Debré ed Emmanuel Poulain-Arnaud. A interpretare il personaggio di Zorro è Jean Dujardin e nel cast troviamo un volto noto nel panorama televisivo e cinematografico nostrano: Salvatore Ficarra. La storia è ambientata nel 1821 vede don Diego de la Vega sindaco di Los Angeles.