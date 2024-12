L’auto prende fuoco all’improvviso mamma e figlia pontine salve per un soffio

Leggi su Dayitalianews.com

Latina: madre escampano all’incendio delin via IsonzoMomenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi per due donne, madre e, che sono riuscite a salvarsi da un incendio scoppiato sulla loro auto, probabilmente causato da un guasto improvviso.L’incidente in via IsonzoL’episodio si è verificato in via Isonzo, nei pressi dell’incrocio con via Terracina, all’altezza dei supermercati Orizzonte e Conad. La giovane donna aveva fermato la sua Smart Fortwo sul lato della carreggiata per permettere alla madre di scendere dal. Proprio in quel momento,mobilista ha notato del fumo che fuoriusciva da un fanale anteriore e ha fatto appena in tempo a scendere dal veicolo prima che divampasse l’incendio.Le fiamme e l’intervento dei soccorsiIn pochi istanti, le fiamme hanno avvolto la parte anteriore del mezzo, danneggiando anche due vetture in sosta nelle vicinanze.