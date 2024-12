Calciomercato.it - Lautaro e la doppietta scudetto-Champions: “L’Inter ha una mentalità vincente” | VIDEO CM.IT

Il capitano della formazione nerazzurra ha parlato degli obiettivi stagionali a margine del Gran Galà del Calcioè la grande protagonista di premi del Gran Galà del Calcio. A margine della cerimonia di consegna, il capitano nerazzurroMartinez ha rilasciato alcune dichiarazioni.e la: “ha unaCM.IT – Calciomercato.itBove – “C’era tanta angoscia e preoccupazione, è stato un momento brutto da vivere. Fortunatamente Bove adesso sta bene. Ho sentito i miei connazionali argentini della Fiorentina, insieme a mister Palladino, e ci hanno ringraziato per il gesto che abbiamo fatto. Per noi la partita era finita lì, la cosa più importante era la salute di Edoardo in questo momento. Gli mando un forte abbraccio, spero si riprenda presto”.