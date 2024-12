Sport.quotidiano.net - La Consar si rilancia nella corsa al vertice. Domenica con Cantù un esame da non fallire

Leggi su Sport.quotidiano.net

Per tornare al successo dopo 2 ko consecutivi, laRavenna ha scelto una concorrente direttalotta di. Il 3-1 del Pala de André, rifilatosera a Cuneo, hato le quotazioni dei giallorossi, ora al 3° posto in classifica a -2 dalla vetta. Ma l’equilibrio del campionato di A2, a tre turni dal giro di boa, è testimoniato dalle prime 7 squadre della graduatoria, racchiuse in un intervallo di appena 5 punti. Con uno score di 7 punti, Jan Feri – tornato nello starting six dopo 4 partite – ha contribuito al successo contro Cuneo: "Sapevamo che sarebbe stata dura, sia per il valore dell’avversario, sia per il momento un po’ complicato da cui eravamo reduci. Nonostante le sconfitte abbiamo continuato a spingere in allenamento durante la settimana. Tutto ciò ci ha permesso di giocare come sappiamo, con grinta e di squadra.