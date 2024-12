Rompipallone.it - Juve: tegola Vlahovic, svelati i nuovi tempi di recupero

Leggi su Rompipallone.it

La situazione dell’attaccante serbo continua ad essere da verificare. I bianconeri sperano in unimmediato per avere un’arma in più al proprio arcoMomento non facile in casantus per quanto riguarda i risultati. Le ultime prestazioni non sono state sicuramente molto positive e la contestazione a Lecce dei tifosi conferma un periodo complicato. Una situazione difficile anche a causa di diversi infortuni. Tra le situazione che i bianconeri dovranno verificare nelle prossime ore c’è anche quella di. Il serbo continua ad essere ai box oramai da diverso tempo e la speranza di Thiago Motta è sempre quella di averlo a disposizione nel minor tempo possibile.di(Lapresse) – rompipallone.itAl momento non si ha un quadro chiaro su quandorecupererà in modo definitivo dall’infortunio.