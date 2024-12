Tvplay.it - Infortunati Juventus, doccia gelata: non c’è pace per Thiago Motta

Tengono banco gliin casa. Occhio alle ultime novità dall’infermeria bianconera in vista della prossima sfida contro il Bologna, match valido per la 15^ giornata di Serie A.Trapela un piccolo barlume di speranza per il possibile recupero di Vlahovic in vista della sfida tra-Bologna, match valido per la 15^ giornata di Serie A. L’attaccante serbo, infatti, potrebbe tornare a lavorare regolarmente in gruppo già nelle prossime sedute di allenamento. Nessuna corsa contro il tempo e nessun rischio inutile. Lo staff medico della, infatti, darà il via libera solamente se l’ex Fiorentina avrà recuperato al 100%. Filtra ottimismo e allarme ormai totalmente rientrato.Discorso diverso per Nico Gonzalez.per, il quale potrebbe fare a meno dell’attaccante argentino anche per la prossima giornata contro il Bologna.