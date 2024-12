Formiche.net - In Ue i “sovranisti” avranno geometrie variabili. Il governo? Finirà il mandato. Parla Tarchi

Le differenze in casa centrodestra ci sono. Così come ci sono (tanti) screzi che rischiano, a lungo andare, di erodere quel tesoretto di consenso di cui ancora gode l’esecutivo. È la stessa premier, Giorgia Meloni a ridimensionare la portata delle “punture” che con cadenza ormai quasi quotidiana i due vice, Antonio Tajani e Matteo Salvini, si dispensano vicendevolmente. Per l’opposizione, tuttavia, è presto per cantare vittoria e per sperare in una situazione analoga a quella francese. Perché, come riflette su Formiche.net il politologo Marco“la costrizione a stare assieme aldurerà”.Professor, Meloni alla convention di Noi Moderati sintetizza con “anime diverse ma coesi” gli strali che caratterizzano le ultime settimane della maggioranza. Cosa nascondono le divisioni della maggioranza? La coesione è, ovviamente e inevitabilmente, di facciata.