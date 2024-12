Calciomercato.it - Impressionati da Yildiz: così lo portano via dalla Juventus

Il numero 10 bianconero è l’obiettivo principale per il mercato estivo: i bianconeri ora devono resistere all’assaltoLa maglia numero 10 è stata un’investitura ed un’assunzione di responsabilità allo stesso tempo. Laha sceltoper il proprio futuro e l’attaccante turco ha scelto il bianconero per consacrarsi al grande calcio.dalovia(LaPresse) – Calciomercato.itUn’unione di intenti che deve ora essere confermata dai fatti in campo dove non si può dire certo che il 19enne stia deludendo. Tre gol e tre assist in campionato, una rete in Champions League e la sensazione che l’esplosione definitiva dinon sia poilontana. Le prestazioni del talento turco, capace di imporsi all’attenzione anche con la maglia della Nazionale di Montella, hanno rapito numerosi osservatori e c’è chi non ha intenzione di restare a guardare e vuole scipparlo alla