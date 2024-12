Il caso Bove e gli altri | In Serie A c’è un calciatore importantissimo che non è idoneo a giocare

Leggi su Open.online

InA c’è unche non è. Un giocatore «», che oggi ancora gioca e «va per la maggiore». Ma che secondo il medico della S.S. Lazio Ivo Pulcini nel 2019 non aveva i requisiti minimi di salute per stare sui campi di calcio. Mentre tra le ipotesi sulle cause dell’arresto cardiaco di Edoardola più accreditata sembra essere quella da «torsione di punta». E l’impianto di un defibrillatore sottopelle potrebbe mettere a rischio l’idoneità sportiva del giocatore della Fiorentina. Anche se prima bisognerà valutare se la causa dell’aritmia non sia stata un traumatismo con “commotio cordis”. In questosi tratterebbe di un fatto isolato e irripetibile. E quindi potrebbe non essere necessario il defibrillatore.Ile gliPulcini parla oggi con il Messaggero.