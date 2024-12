Lanazione.it - Homeless with House: lo studio sul benessere degli utenti del SerD di Pisa

, 3 dicembre 2024 – “I disturbi da dipendenze devono essere affrontati il prima possibile e vanno considerati in un quadro che includa la storia familiare. Solo così possiamo intervenire in modo tempestivo ed efficace e per prevenire ulteriori ricadute generazionali sui figli”. A parlare è Sabrina Costantini, psicologa del Servizio dipendenze () di, diretto da Francesco Lamanna. Nel periodo 2021-2024 la dottoressa Costantini ha condotto una ricerca suglidelno per capire quale effetto abbia avuto il cosiddetto peso del passaggio transgenerazionale, vale a dire la trasmissione di esperienze, comportamenti, traumi, e modelli relazionali da una generazione all’altra, che influenzano fortemente ogni individuo dal punto di vista psicologico ed emotivo, facendo emergere nel suo comportamento impulsività, aggressività o incapacità di gestire lo stress che, a loro volta, rendono difficile costruire relazioni sane e sicure.