Generali pubblica la nuova edizione del Bollettino, lo storico magazine del Gruppo

hato ladeldeldal 1893 e più antica rivista aziendale d’Italia, che racconta i principali temi di attualità attraverso le voci autorevoli di giornalisti, esperti e top manager della compagnia, insieme al contributo della redazione interna. L’ultimo numero del, intitolato Protezione, racconta un mondo in cui le incertezze nelle nostre vite sono in aumento, a causa del cambiamento climatico, delle rivoluzioni tecnologiche, delle crisi geopolitiche e delle loro ricadute sull’economia.Il tema della protezione viene affrontato sotto molteplici punti di vistaA fronte di una contemporaneità che sembra viaggiare a velocità sfuggente, ladelsi concentra su una parola che alla compagnia, in qualità di assicuratore, sta molto a cuore, ovvero il concetto di “protezione”.