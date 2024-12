Tpi.it - Foroni (ad FS Security): “Il nostro impegno per la sicurezza di chi viaggia”

Leggi su Tpi.it

A volte la diamo quasi per scontata, ma lain treno e nelle stazioni è una condizione imprescindibile per chi. Evitare furti o aggressioni, favorire il rispetto delle regole e combattere l’evasione tariffaria. Sono questi alcuni degli obiettivi del piano “Natale sicuro”, un’iniziativa di FSvolta a rafforzare lasu 24 linee ferroviarie che collegano il Nord, il Centro e il Sud Italia in vista delle festività natalizie. Il piano, già attivo dal 25 novembre e in vigore per un mese, vede all’opera oltre 250 donne e uomini di FS– la società del Gruppo FS che si occupa diin stazione e a bordo dei treni – per un maggiore controllo su più di 1300 treni e 70 tra stazioni e tratte di linea. Ne abbiamo parlato con Pietro, amministratore delegato di FS