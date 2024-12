Lanazione.it - Firenze, premio dell’Ateneo fiorentino a tre progetti simbolo della solidarietà

Leggi su Lanazione.it

, 3 dicembre 2024 - L’Associazione Progetto Villa Lorenzi, la Cooperativa Sociale Made in Sipario e la Scuola di Musica di Fiesole si aggiudicano ilUnifi Include 2024, il riconoscimento assegnato dall’Università dia persone e organizzazioni impegnate nella promozionee dell’inclusione sociale. Il, alla sua seconda edizione, è stato consegnato oggi, in occasionegiornata mondiale per le persone con disabilità, in una cerimonia nella Sala Strozzi del plesso universitario di via La Pira, a cui sono intervenute la rettrice Alessandra Petrucci, l’assessora regionale al welfare e alle marginalità sociali Serena Spinelli e la delegata Unifi all’Inclusione e diversità Maria Paola Monaco. A ricevere il riconoscimento sono stati Stefano Superbi, direttore dell’Associazione Progetto Villa Lorenzi; Maria Stefania De Ninno, vicepresidente di Made in Sipario; e per la Scuola di Musica di Fiesole, Gianna Ghiori e Rachele Vanni, rispettivamente direttrice del coro e interprete LIS, referenti del progetto ManInCoro.