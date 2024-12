FI Frattamaggiore | Aumento della Tari una scelta sconsiderata! Dove sono i servizi?

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del segreo di Forza ItaliaEnzoVolpe Aumentiingiustificati! Un’Amministrazione che #vessa i cittadini non è mai una buona Amministrazione. È sempre il solito mantra delle Giunte di Sinistra: #TASSE #TASSE #TASSE!! E iai cittadini? Nulla si poteva fare per evitare questa mazzata? Ecco il regalo dell’Amministrazione per #Natale. Ancora una volta le mani nelle #tasche dei cittadini! Noi, come impostazione liberale, siamo per abbassarle le tasse mai per le stangate! L’è maggiore del 7% votato in Consiglio Comunale da questa amministrazione, perché oltre all’aliquota fissa aumentata dovrebbe essere computata anche l’aliquota variabile ai fini del totale.