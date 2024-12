Lanazione.it - Farmaci dalle foglie secche di ulivo: "Così si riusano gli scarti agricoli"

Estrarred’olivo principi attivi utili in ambito farmaceutico. Accadrà a Carmignano. E c’è l’interesse di un’impresa che ha già preso contatti con il team dell’Università di Firenze che sta eseguendo la ricerca: i professori Nadia Mulinacci, Maria Bellumore, Lorenzo Cecchi e Tommaso Ugolini, dei dipartimenti di Neurofarba (Neuroscienza, psicologia, area del Farmaco) e di Scienze e tecnologie agrarie, alimentari e forestali dell’Università di Firenze che a Carmignano hanno partecipato al convegno sul "trasferimento tecnologico in agricoltura". "Per Carmignano è un’opportunità nuova e affascinante – dice l’assessore allo sviluppo economico Dario Di Giacomo – un’occasione di sviluppo per la nostra agricoltura, che accanto all’olio, vino, fichi secchi, potrebbe sfruttare nuove possibilità commerciali.