Disordini al convegno anti-aborto. La rettrice annuncia provvedimenti

Una "verifica delle responsabilità individuali" e, poi, "". LiMarina Brambilla,dell’Università Statale, in merito aiscoppiati in ateneo durante ilsul tema dell’dal titolo “Accogliere la vita - Storie di libere scelte“ organizzato lo scorso 26 novembre dalla lista “Obiettivo studenti“, legata a Comunione e liberazione, e contestato da alcuni studenti dei collettivi che hanno fatto irruzione nell’aula. Ieri, in una lettera aperta indirizzata alla comunità accademica, laha spiegato che verranno presidisciplinari, "previa approfondita analisi". "Si sono verificati episodi di aggressività e intolleranza – scrive Brambilla – che non rappresentano l’identità della Statale e che non devono ripetersi. Questi avvenimenti mi offrono l’occasione di riflettere insieme a voi su alcuni valori fondamentali che costituiscono il cuore pulsante di un’istituzione accademica come la nostra: la libertà di espressione, il rispetto reciproco e l’importanza di un confronto civile e pacifico".