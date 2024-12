Panorama.it - Corea del Sud, emanata la legge marziale. Ecco cosa succede

Il presidente sudno, Yoon Suk Yeol, ha proclamato la, accusando le opposizioni di condurre delle attività antistatali e fondamentalmente in sostegno delladel Nord. “Elimineremo le forze anti-stato e ripristineremo la normalità nel Paese il più rapidamente possibile”, ha dichiarato.Stando a quanto risulta a Panorama.it, sarebbero già stati cancellati eventi pubblici e concerti in tutto il Paese. Il presidente dell’Assemblea nazionale, Woo Won-shik, aveva intenzione di convocare una sessione parlamentare d’emergenza. Tuttavia, secondo quanto riferito dalla Cnn, l’accesso al parlamento sarebbe attualmente bloccato dai militari.In attesa di conoscere maggiori dettagli, questa crisi viene a inserirsi in un clima di crescente polarizzazione in seno alla politica sudna.