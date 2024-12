Caro Natale 2024 | prezzi in aumento fino al 300%

Leggi su Ildenaro.it

Dagli addobbi al pranzo, passando per regali, mezzi di trasporto, assicurazioni viaggio, alberghi e skypass.ai prestiti per viaggiare. Ilè all’insegna dei rincari che, secondo il rapporto congiunto Facile.it – Consumerismo per alcune voci di spesa, arrivanoal. Secondo l’indagine commissionata all’istituto di ricerca Emg Different durante le prossime festività, per i soli regali digli italiani spenderanno quasi 11 miliardi di euro, con un esborso pro capite di 256 euro. 6,2 milioni di connazionali, però, hanno ammesso spenderanno meno rispetto allo scorso anno e tra questi il 47% (oltre 2,9 milioni di individui) lo farà perché sono aumentate altre spese e preferisce tagliare sui costi, il 40%, invece, perché è in un periodo di difficoltà economica. Secondo l’analisi di Consumerismo no Profit, nel 2023, la spesa media per decorare un albero ditradizionale, considerando albero, luci e addobbi, era stimata intorno ai 233,33 euro.