Sport.quotidiano.net - Basket serie D. Le lucchesi portano bene al Vela. Schiantato anche lo Sky Walkers

viareggio 85 skylucca 53VIAREGGIO: Nieri 5, Spinelli, Spilotro 4, Albizzi 18, Ghiselli 9, Mori 8, Romani, Giannecchini 10, Altilio, Bo 14, Biagiotti 5, Lopes Siera 12. All. Bonuccelli N. SKYLUCCA: Rinaldi 8, Gianni, Allegrini, Crippa 5, Cattani 11, Lombardi 6, Catelli 4, Giovannetti 18, Sodini 1, Petri, Tosco, Manfredini . All. Belli. Arbitri: Chirco di Firenze e Carbocci di Cascina Lucca. Note: parziali 20-13; 41-33, 56-40; 85- 53. Tiri liberi: Viareggio: 23/35; Lucca: 17/25. CAMAIORE – Dopo Libertasl’altra squadra lucchese, gli Sky, ha dovuto cedere a unscatenato più che mai, decisissimo a vincere e dominare per tutto l’incontro. O meglio quasi, perché al ritorno in campo dopo il riposo si è temuto che gli uomini di Bonuccelli avessero dimenticato negli spogliatoi la voglia di lottare.