Panorama.it - Banco BPM indica La Molisana e Magic Spa

L'attenzione dedicata tradizionalmente alle imprese, sia verso le grandi aziende sia al settore delle Pmi, ha permesso aBPM di maturare una conoscenza approfondita della moltitudine di esperienze imprenditoriali che l’Italia esprime. Una conoscenza che ha reso possibile la predisposizione di un modello di servizio rispondente alle esigenze delle aziende e permesso di evidenziare con chiarezza il ruolo che le imprese hanno nel guidare la transizione verso un’economia sostenibile. Coniugare e trasferire nei processi produttivi industriali qualità, innovazione e sostenibilità richiede un mix di competenze, immaginazione e concretezza davvero unico. Proprio il riconoscimento di queste caratteristiche, unite al forte spirito imprenditoriale, ha messo in luce le attività de La- Gruppo che comprende lo storico pastificio fondato nel 1912 a Campobasso e oggi eccellenza del Made in Italy nella produzione di pasta di alta gamma - e dellaSpa, azienda di Oleggio (Novara), leader nella produzione di airlaid (tessuto non tessuto, privo di materie plastiche), ovvero di assorbenti nel settore degli imballaggi alimentari, medicali e igienico-sanitari.