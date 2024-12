Dilei.it - Ascolti tv del 2 dicembre, L’amica geniale 4 in lotta col Grande Fratello

Leggi su Dilei.it

Il lunedì sera lo scontro tra4 su Rai 1 e ilsu Canale 5 è ormai un appuntamento ricorsivo che di solito vede Alfonso Signorini sempre al secondo posto, malgrado le emozioni non manchino mai nella Casa più spiata d’Italia.La storia tratta dai romanzi di Elena Ferrante è appassionante più che mai. Nell’ultima puntata de4, andata in onda su Rai 1, Elena, tradita da Nino, lo lascia e si trasferisce nel Rione. Pubblica un vecchio romanzo che diventa un successo, ma i Solara, offesi dal contenuto, le dichiarano guerra. Nel frattempo, Nino torna, ma lei non lo ama più.Intanto su Canale 5, alsono entrati cinque nuovi inquilini, a movimentare gli equilibri della Casa, la showgirl Maria Monsè con la figlia 18enne Perla Maria (unico concorrente), l’ex Miss Italia Zeudi Di Palma, Bernardo Cherubini, Chiara Cainelli ed Emanuele Fiori.