Antonella Ruggiero | Il mio Puccini sensibile e moderno

«Questa idea di rielaborare alcuni brani di Giacomoha più di venti anni, per la precisione ventitré. L’ho sempre trovatoe la sua produzione molto simile a quella dei Beatles: un autore seriale di successi indiscussi». Parola di, una delle voci più belle, raffinate e virtuose della canzone italiana, che ha coronato finalmente il suo sogno di rendere omaggio al grande compositore lucchese, in occasione dei 100 anni della sua morte, nell’album? disponibile nei formati CD Digipack, vinile e in digitale su etichetta Libera/BMG. La produzione artistica e musicale è di Roberto Colombo, mentre l’adattamento musicale di Francesco Buzzurro nei brani in cui è presente la chitarra. Il punto di domanda del titolo? indica la volontà delladi «un balcone affacciato sull'ignoto, una puntata al buio in bilico tra il timore e il desiderio di addentrarsi, di azzardare, è la voglia di territori sconosciuti», come scrive Elio Aldrighetti nelle nota stampa del progetto discografico.