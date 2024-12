Ilgiorno.it - Affitti a canone concordato e cura del patrimonio esistente: "Così affrontiamo i bisogni"

"Le nostre linee guida sono rimettere a posto gli alloggi sfitti ere gli edifici già esistenti, per migliorare le condizioni di chi già li abita". Non ha dubbi su cosa fare nell’immediato futuro l’assessora alle Politiche abitative Andreina Fumagalli per migliorare l’offerta abitativa pubblica monzese. "Da tempo ormai il numero di alloggi che riusciamo a mettere a bando come Comune è pressappoco lo stesso, intorno ai 25 all’anno. Solo il 2022 ha fatto eccezione, con una disponibilità più che raddoppiata, per via di un maggior contributo a livello regionale per le manutenzioni, figlio del periodo del Covid". Per superare la soglia degli appartamenti disponibili ogni anno, che diventano tra i 35 e i 40 sommati a quelli di Aler, bisogna agire sullo sfitto. "I 150 alloggi sfitti comunali, sul totale dei 1432 esistenti, vanno gradualmente recuperati – osserva Fumagalli –, ma anche sui 5000 alloggi sfitti privati presenti in città (questo il conteggio più ottimistico) bisogna cercare di agire.