Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2024 ore 20:30

TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIOPERCORRENDO VIA CRISTOFORO COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIAIN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO A BORGHESIANA IN PROSSIMITA DELL’INCRCOCIO CON VIA DI VERMICINO DIREZIONE FINOCCHIOIN VIA PRENESTINA CODE TRTA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONAPERCORRENDO VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI A TOR LUPARA ALTEZZA VIA PRIMO MAGGIO DIREZIONERIMANENDO IN VIA NOMENTANA CODE A MONTEROTONDO SCALOM IN PROSSIMITA DELL’INCRCOCIO CON VBIA SALARIA NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral