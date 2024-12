Ilrestodelcarlino.it - Una folla per l’addio a Eleonora: "La tua assenza, dolore dell’anima"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un lungo appaluso, poi unasilenziosa ad accompagnare il feretro nell’ultimo viaggio verso il cimitero di Civitanova alta. È stato un addio straziante quello aDolci, la giovane mamma venuta a mancare a 33 anni a seguito di un tragico incidente lungo la strada provinciale Valdete, dove con l’auto è finita contro un camion che trasportava rifiuti, mentre andava a lavoro insieme con una sua collega. Da poco infatti era stata assunta al McDonald’s di Campiglione di Fermo, e proprio i colleghi l’hanno voluta ricordare con le loro firme sulla divisa dell’azienda posta sopra la bara, incorniciata dai tanti fiori. Due le comunità in lutto: Civitanova, dove aveva sempre vissuto a Fontespina, e Montecosaro, paese in cui era nata e dove si era trasferita da poco. Non solo i familiari, ma anche molti amici sono giunti alla chiesa della Santissima Annunziata, per stringersi intorno al marito Daniele Montironi, ai piccoli figli Thomas e Virginia, di 6 e 7 anni, al padre Corrado, la mamma Elisabetta, la nonna Emma e la sorella Deborah.