Agi.it - Sterllantis, la logistica di Pomigliano d'Arco blocca lo stabilimento

Leggi su Agi.it

AGI - Una delegazione di lavoratori di Transnova, azienda che si occupa diper Stellantis, è in presidio dalle prime ore di questa mattina davanti allo'Giovanbattista Vico' did', dove è atteso il leader del M5s Giuseppe Conte. Gli operai manifestano contro la scadenza della commessa, prevista per il 31 dicembre, che lascerebbe un centinaio di persone nell'incertezza. Le tute blu hannoto l'ingresso merci dello, causando per diverse ore una lunga fila di camion all'esterno. In mattinata hanno portato solidarietà ai lavoratori i deputati MSarracino (Pd), Alessandro Caramiello (M5s) e Carmela Auriemma (M5S). Davanti ai cancelli dell'ingresso 1 sono presenti anche i rappresentanti sindacali di Fiom, Uilm e Ugl. Gli operai stanno mostrando uno striscione che recita 'Stellantis il colosso francese che chiude le imprese' e stanno intonando cori contro la multinazionale e l'ormai ex ad Tavares, che ieri ha rassegnato le dimissioni.