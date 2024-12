Oasport.it - Slittino, Coppa del Mondo Igls 2024: programma, orari, tv, streaming

Dopo aver messo in archivio la prima uscita stagionale di Lillehammer, è già tempo di pensare al prossimo appuntamento per quanto riguarda ladeldi-2025. Dalla Scandinavia si passa ad una delle tappe più classiche del calendario. Stiamo parlando, infatti, di quella di-Innsbruck, secondo appuntamento del campionato. Sul budello austriaco si tornerà in azione con la chiara intenzione di capire se quanto visto a Lillehammer sarà confermato, oppure se tutto sarà rivoluzionato.Ricordiamo che dopo questo appuntamento sarà la volta della tappa di Oberhof (Germania) nel fine settimana del 14-15 dicembre che chiuderà la prima fase della stagione, dato che poi si tornerà in azione nell’anno nuovo, il 4-5 gennaio 2025 con la trasferta baltica di Sigulda (Lettonia).Come seguire l’evento in tv? La tappa di-Innsbruck si potrà seguire insul sito ufficiale della FIL o sul canale Youtube di FIL.