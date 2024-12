Isaechia.it - Sanremo 2025, Sarah Toscano sarà in gara tra i Big: la reazione di Lorella Cuccarini

Leggi su Isaechia.it

Cianchefra i 30 Big inalla prossima edizione del Festival di(CLICCA QUI per leggere l’elenco completo).L’annuncio è stato dato direttamente da Carlo Conti, conduttore nonché direttore artistico della kermesse canora, nella giornata di ieri durante il Tg1.Grande l’entusiasmo e tantissima l’emozione per la giovanissima cantante, vincitrice della passata edizione del talent show di Maria De Filippi, che solo fino a un paio di anni fa si dilettava a cantare al karaoke e a guardare i programmi musicali seduta sul divano di casa.infatti non aveva mai studiato canto prima di entrare nella scuola di Canale 5.Entusiasta anche, sua prof nel talent. Amici sembrerebbe portare davvero bene ai suoi giovani allievi, o forse forse noninvece proprio la showgirl a portare fortuna ai suoi aspiranti artisti?Come ricordiamo, lo scorso anno era stata Angelina Mango, vincitrice del circuito Canto ad Amici 23 nonché alunna della, a trionfare al Festival di