Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, Jalisse esclusi festeggiano: “E noi brindiamo ai 28 NO! Un record incredibile!” – IL VIDEO

E anche stavolta inon ce l’hanno fatta. Carlo Conti, durante il Tg1 di ieri, ha letto la lista dei 30 Big e collegati c’erano naturalmente anche Fabio Ricci e Alessandra Drusian. I due si sono ripresi durante la lettura del conduttore e direttore artistico del Festival ed hanno avuto la conferma che non ci saranno nemmeno quest’anno sul palco dell’Ariston in gara. “E noiai 28 NO! Un!”, hanato e brindato felici. E come ogni anno è stato l’enorme l’affetto dei fan: “È vergognoso che ammettano canzoni orribili di personaggi che non mi sento di chiamare artisti e voi no” e “siete comunque un esempio per noi tutti. Bravi!”, si leggono tra le frasi su Instagram. Spunta anche Francesca Alotta che vinse con Aleandro Baldi con “Non Amarmi” al Festival di1992 tra le Nuove Proposte: “Non preoccupatevi.