Thesocialpost.it - Ragazzi annegati nel fiume Natisone, indagati tre vigili del fuoco e un infermiere del 112

La Procura della Repubblica di Udine ha inviato avvisi di garanzia a tredeldella sala operativa e a undel Numero unico di emergenza 112. Sonoper la tragedia del, in cui il 31 maggio scorso morirono Patrizia Cormos, Bianca Doros e Cristian Molnar, travolti dalla piena del. Lo ha confermato all’ANSA il procuratore capo, Massimo Lia.Leggi anche: Tragedia, tremorti per la piena: l’inchiesta non è più contro ignoti, ci sonoIndagini concentrate sui protocolli di emergenzaIndagini concentrate sui protocolli di emergenzaLe indagini si focalizzano sulla gestione del protocollo di emergenza, non sul personale intervenuto sul posto, escluso dall’inchiesta. Il reato ipotizzato è omicidio colposo, e i primi interrogatori delle persone coinvolte si terranno il 4 dicembre.