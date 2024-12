Sport.quotidiano.net - Promozione. Il Viaccia è sul pezzo e lotta. Ma a spuntarla è Valdinievole

MONTECATINI: Gega, Casini, Lucchesi, Fioretti, Fanti, Ghimenti, Minardi, Isola, Ba, Rosati, Attinasi. A disp. Baldi, Conti, Torracchi, Francesconi, Musteqja, Del Sarto, Shiqeri, Rugiati, Rus. All. Fabbri.: Cecconi, Guerci, Bashkimi, Sforzi, Torcasso, Ferroni, Baldi, Bartolozzi, Ridolfi, Rozzi, Michelozzi. A disp. Oliva, Nocentini, Raffaele, Melani, Aiello, Bacarella, Virdo, Vannucci, Tomberli. All. Giugni. Arbitro: Bolognesi di Siena. Reti: 73’ Casini Tanto amaro in bocca per il, che avrebbe meritato almeno un pareggio e invece esce sconfitto di misura dal campo delMontecatini, rimanendo fanalino di coda del girone A dicon 5 punti. Partita molto ben giocata dagli uomini di mister Giugni, che mettono in seria difficoltà i più quotati avversari sul piano del gioco, malgrado le assenze importanti.