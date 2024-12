Quotidiano.net - Presentato in Senato il Manifesto del buon lavoro

Leggi su Quotidiano.net

"STIAMO VIVENDO in un cambiamento d’epoca e questo è particolarmente evidente nel mondo del, che si sta rapidamente trasformando. Paradossalmente, nonostante l’aumento dell’occupazione, cresce il malessere sui luoghi di. Lo stress lavorativo e il burn-out sono in aumento, con un incremento del 18% delle malattie professionali legate a disturbi psichici nel primo trimestre del 2024 rispetto al 2023". Proprio per questo motivo nei giorni scorsi Compagnia delle Opere hainildel. La Cdo "sostiene fortemente che il successo di un’impresa si misura dalla sua capacità di generare valore duraturo per tutti, per i lavoratori e per la società, non solo per gli azionisti". "Dobbiamo ripensare l’organizzazione dei tempi e luoghi dinon perché ci viene richiesto, ma perché convintamente pensiamo che sia di beneficio comune per l’imprenditore e i lavoratori.