Ilfoglio.it - Perché Boualem Sansal è finito in carcere

Il romanziere, da tre settimane inin Algeria, scriveva questo articolo sull’Express nell’agosto 2022. Sono articoli come questo ad averlo esposto al pericolo. Se dovessi scegliere una sola parola per descrivere il male del nostro tempo, direi ‘islam’. Nessun altro fenomeno ha trasformato nello stesso modo il mondo, lo ha sconvolto, sfigurato, pervertito, terrorizzato. Nessuna malattia ha mietuto così tante vittime, gettato così tanti paesi in subbuglio e persone sulla strada dell’esilio. Nessun’altra verità suprema è servita così tanto a giustificare e moltiplicare i peggiori abomini sulla terra. Con una o due eccezioni, i paesi musulmani vivono tutti in uno stato di estrema arretratezza, sotto regimi dispotici, corrotti e criminali, che sfruttano l’islam nelle loro politiche interne ed esterne.