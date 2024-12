Tg24.sky.it - Palermo: Gdf scopre arsenale di armi e munizioni, un arresto

I Finanzieri del Comando Provinciale di, nell'ambito dei controlli svolti quotidianamente nell'area metropolitana per la prevenzione e repressione dei traffici illeciti, hanno tratto inun soggetto in flagranza di reato e sequestrato 14da fuoco, oltre 1.400 proiettili, silenziatori, caricatori e materiale per la lavorazione e la modifica didi ogni tipo. In particolare, i Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego, impegnati quotidianamente nel servizio di vigilanza, soprattutto nei quartieri a maggior rischio criminale della citta', sempre attenti ad analizzare e valutare le informazioni acquisite nell'ambito di attivita' di controllo del territorio, avevano avuto notizia di un soggetto in grado di reperire, assemblare o modificare qualunque tipo di arma da fuoco mettendole successivamente a disposizione della criminalità organizzata e comune.