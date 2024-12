Ilrestodelcarlino.it - Moscioli, rischio alto: spariti sotto costa

Ancona, 2 dicembre 2024 – Il mosciolo sta talmente a cuore che gli studi in corso, seguiti dalla Politecnica delle Marche e legati alla sua sopravvivenza, proseguono ininterrottamente anche in queste fredde giornate invernali. Il prof. Carlo Cerrano, docente di Zoologia alla Unvipm, che coordina la troupe di ricerca universitaria, ci ha comunicato che proprio questa settimana si sono svolte le immersioni per verificare lo stato di salute del prezioso mitilo. “La situazione non è cambiata rispetto alla fine dell’estate – ha detto Cerrano –.non c’è più nulla. Nelle due aree di studio interdette alla pesca, una al Passetto l’altra a Portonovo sono sopravvissuti quelli che abbiamo appesi nelle retine in sospensione nell’acqua, come pure in parte sopravvissuti sono quelli presenti nelle barriere artificiali date in concessione alla Cooperativa Pescatori di Portonovo che sono più in profondità e quindi in acque più fredde”.