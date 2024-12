Dailymilan.it - Milan, Paulo Fonseca deve alzare la Coppa Italia per restare? La provocazione

Contro il Sassuolo inizierà ladel: Ancelotti l’ultimo a vincerla,può salvare la stagioneIlha un tabù chiamato. I rossoneri non alzano il trofeo da 21 anni, per la precisione dal 31 maggio 2003, quando, allenati da Carlo Ancelotti, diedero contnuità alla straordinaria vittoria in Champions League a Manchester contro la Juventus, pareggiarono 2-2 con la Roma, vincendo in virtù del 4-1 dell’andata.In questi 21 anni senza successi, ilha raggiunto sette volte la semifinale e sol due la finale. Una nel 2015/16, perdendo 1-0 contro la Juventus ai supplementari con goal di un giovane Alvaro Morata, una nel 2017/18, perdendo, ancora con la Juventus, per 4-0. Contro il Sassuolo, martedì 3 dicembre, inizierà il cammino in cui ilspera, finalmente, di andare lontano.