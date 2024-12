Manifattura in Cina cresce anche a novembre Pmi Caixin a 515

Quotidiano.net - Manifattura in Cina cresce anche a novembre, Pmi Caixin a 51,5

Leggi su Quotidiano.net

L'attività manifatturiera inha continuato a espandersi per il secondo mese di fila atra i produttori più piccoli: l'indice Pmi sponsorizzato dalla rivistaè salito infatti a 51,5, oltre quota 50,3 di ottobre e le stime della vigilia di 50,5. Il dato è in linea con il Pmi diffuso nel fine settimana dall'Ufficio nazionale di statistica, che in genere si basa sulle grandi aziende e quelle statali, di 50,3 ada 50,1 nel mese precedente, centrando le previsioni degli analisti. L'economia cinese ha mostrato alcuni segnali di ripresa dopo la serie di misure di stimolo introdotte da fine settembre, con la vendite al dettaglio di ottobre che hanno superato le aspettative. Tuttavia, gli investimenti nel settore immobiliare per il periodo da gennaio a ottobre sono crollati del 10,3% annuo egli utili industriali sono scesi del 10% a ottobre rispetto all'anno precedente, segnando il terzo mese consecutivo di calo degli utili.